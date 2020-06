Bernat : “J’ai envie de rester longtemps à Paris, j’aime la ville, le club”

On retrouvera jeudi, dans le So Foot à paraître, des paroles de Juan Bernat (27 ans), sous contrat avec le PSG jusqu’en 2021 seulement. La question d’une prolongation de son engagement devrait se poser rapidement. Le latéral gauche espagnol a déjà effectué son choix.

“J’ai envie de rester longtemps à Paris. J’aime la ville, le club. J’ai envie de me poser dans la durée ici. Mais il va falloir que j’apprenne le français. Ça viendra. Je prends des cours, mais il va falloir que je m’investisse un peu plus”, fait savoir Juan Bernat qui compte revivre des moments intenses comme le 11 mars avec le PSG/BVB. “Quand on est arrivés au stade et qu’on les a vus autour du Parc, ça nous a donné une énergie folle. On entendait même leurs encouragements depuis la pelouse. Cette passion, c’est magnifique, quand même. C’est pour vivre des moments de communion comme ceux vus après la qualification que l’on joue au football. Ça donne vraiment envie de revivre de belles soirées comme ça.”