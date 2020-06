Beye : “Leonardo préfère la jeunesse d’Icardi pour la continuité du PSG”

Après sept années au PSG, l’histoire qui lie le club de la capitale à Edinson Cavani se terminera à la fin des compétitions de la saison 2019-2020, comme l’a confirmé Leonardo au JDD. Une aventure parisienne qui a permis au Matador (33 ans) de devenir le meilleur buteur des Rouge et Bleu (200 buts). Interrogé au sujet du joueur de 33 ans lors du CFC, Habib Beye a félicité le rendement du numéro 9 parisien. Il estime tout de même que le PSG préfère miser sur la jeunesse de Mauro Icardi (27 ans), qui a signé un contrat jusqu’en 2024.

“À un moment où vous prenez Icardi, forcément le débat s’arrête pour Cavani. Je pense qu’il y a toujours eu un problème sur renouvèlement et les discussions qu’il y a eu sur son rendement. Moi je trouve que c’était un rendement exceptionnel. J’espère qu’il sera élevé au rang de légende au sein du club. Lors que vous êtes le quatrième meilleur buteur européen sur les dix dernières années devant des Agüero (Manchester City) et Neymar, et juste derrière des Lewandowski (FC Bayern Munich), Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) et Lionel Messi (FC Barcelone), c’est juste exceptionnel ce qu’a fait Cavani sur les dix dernières années, c’est plus de 360 buts, a déclaré Beye au sur le plateau du CFC. Mais ça n’a pas suffi parce qu’il arrive à un moment de sa carrière où le PSG se pose forcement des questions, à savoir qu’elle sera son statut avec l’arrivée d’Icardi. Je pense que Leonardo préfère la jeunesse d’Icardi (27 ans) pour la continuité du PSG.”