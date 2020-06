Bianchi : “Cavani est celui qui a rendu le plus de services au PSG en tant qu’avant-centre”

Le 23 février 2020, Edinson Cavani inscrivait son 200e but avec le PSG, un chiffre pharaonique, un pic, un cap, une péninsule… Et le Matador souhaite certainement en inscrire encore en cette fin de saison car ils vaudront forcément cher. Carlos Bianchi (71 ans) ancien buteur légendaire du PSG (71 buts en deux saisons) loue les qualités et les statistiques d’Edinson Cavani, qui se rapproche de ses adieux à Paris.

“C’est l’un des avants-centres les plus généreux que j’ai vu. Au fond de lui, bien sûr, il aime marquer et est attiré par le but comme tout grand attaquant. Mais il a une autre spécificité : celle de vouloir être utile à l’équipe, souligne l’Argentin sur le site du Parisien. Pour moi, Cavani est le joueur qui a rendu le plus de services au PSG en tant qu’avant-centre. Et l’équation est simple : Cavani est le meilleur puisque c’est lui qui a inscrit le plus de buts. […] Serait-ce une erreur de ne pas le prolonger en fin de saison ? Ça, ce n’est pas à moi de le dire. Je préfère ne pas m’en mêler, ce n’est pas mon terrain de jeu.”