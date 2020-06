Bianchi sur le PSG : “Des décisions utiles mais sans sentiment”

Demain, Edinson Cavani (33 ans) ne sera plus un joueur du PSG. Meilleur buteur de l’histoire du club qui fête ses 50 ans, l’attaquant uruguayen aux 200 réalisations a choisi de ne pas jouer les prolongations estivales et de ne pas finir la saison avec Paris afin de privilégier son futur projet professionnel. Interrogé sur le sujet, Carlos Bianchi, autre goleador majeur de l’histoire du PSG, pointe plutôt du doigt le club. La séparation Cavani/PSG devient clivante et crée des remous. “Ça me fait de la peine, explique Carlos Bianchi à Ouest France. Le football aujourd’hui, c’est la société. On prend des décisions utiles mais sans sentiment. Arrive un moment donné où un club n’a plus besoin de vous, et bien c’est simple, il ne vous garde pas. Et cela va très vite. Quand on a besoin de vous, on serait prêt à faire n’importe quoi. Mais dès que ce n’est plus le cas, on vous met dehors.”