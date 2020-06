Bitton : “De tout temps la direction du PSG a pensé que les jeunes n’étaient pas vendeurs auprès du public”

Trois mois après la suspension générale liée à la pandémie de Covid-19, Stéphane Bitton a repris ses chroniques sur le PSG sur France Bleu Paris. Ce matin le journaliste a évoqué le choix du Titi du PSG, Tanguy Kouassi (18 ans), qui va signer au Bayern, une information encore confirmée par Bild ce matin. Pour Stéphane Bitton, la responsabilité est plutôt à chercher du côté du club depuis des décennies.

“C’est un nouvel échec pour la formation du PSG, on ne compte plus le nombre de joueurs qui auraient pu faire carrière à Paris et qui sont partis sous d’autres cieux. On pourrait faire quasiment deux équipes… Franchement on se demande comment sont gérés ces dossier, c’est aberrant. Je pense que de tout temps la direction a pensé que les jeunes n’étaient pas vendeurs auprès du public parisien, qu’il fallait plutôt des stars. Il en faut, mais pas que… Le passage de la formation à l’équipe première est compliqué à Paris, parce qu’il faut que ça brille, que le Parc des Princes soit plein. Il n’y a que Kimpembe aujourd’hui. C’est un problème qui dure avec les années, ça fait 30 ans que c’est comme ça. Et on a aussi peut-être des jeunes qui sont de plus en plus exigeants financièrement et qui veulent vite gagner de l’argent. C’est regrettable pour le PSG.“