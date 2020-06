Bitton et Moatti pensent que le Final 8 est jouable pour le PSG

On connait l’endroit du Final 8, Lisbonne, on connait les dates du tournoi, du 12 au 23 août, on attendra le vendredi 10 juillet pour connaître le tableau final. Et les chances du PSG dans ce final de Ligue des champions ? Stéphane Bitton y croit.

“En bon mathématicien on pourrait dire que le PSG a une chance sur 8 de remporter la Ligue des champions, mais au regard de l’effectif, de la maturité, du groupe, de la prise de conscience que le match contre Dortmund a constitué, je dirais que le PSG est un candidat tout à fait valable. C’est aussi pour une génération la possibilité de finir en beauté. Et puis la chance du PSG c’est que les tours se joueront sur un match, plus de remontada… on chasse les mauvais démons et on se tourne vers le 23 août, date de la finale à Lisbonne”, a commenté Stéphane Bitton ce jour sur France Bleu Paris.

La même question a été posée lors de l’EDS à Etienne Moatti. “Quand on lit les déclarations de Nasser al-Khelaïfi, il a l’air très heureux de l’officialisation de ce Final 8. Donc, on peut considérer que le PSG a l’air de penser que ce n’est pas un désavantage pour lui. Evidemment, Paris n’est qu’à trois matches d’un sacre européen. Donc il est plus près. On sait aussi que le PSG supportait mal la pression. Maintenant en termes de préparation les clubs français seront désavantagés“, a jugé le journaliste de L’Equipe.