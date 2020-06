Bitton : “Il va falloir s’y faire, le PSG est moins riche”

Contraint de manière générale par le Fair-play financier de l’UEFA, le PSG se voit touché cette année par un manque à gagner exceptionnel de 200M€ environ, conséquence de la crise sanitaire et des choix stratégiques du pays. Une situation qui pourrait conduire Leonardo et le PSG à faire des choix inattendus en termes de mercato, prévient Stéphane Bitton. A moins que…

“Il va falloir s’y faire, le PSG est moins riche. Je ne dis pas que le PSG est devenu pauvre, évidemment. Mais Covid-19 oblige, l’arrêt des compétitions, les droits TV non versés… comme pour beaucoup il va falloir faire attention. On parle d’un manque à gagner de 200M€. Seule une finale de Ligue des champions changerait la donne, a commenté le journaliste sur France Bleu Paris. Et pourtant, le PSG doit recruter, il va perdre 7 joueurs : Cavani, Meunier, Kouassi, Aouchiche, Thiago Silva, Choupo-Moting, Rico. Il faut un latéral droit. Meunier est parti, Dagba n’a que 21 ans et il manque d’expérience. Il faudra un milieu défensif puisque Marquinhos recule en défense. Et peut-être encore un défenseur en plus. Il y a aussi besoin d’un attaquant derrière Icardi qui ne pourra pas faire 70 matches dans la saison… Le mercato durera exceptionnellement jusqu’au 5 octobre mais on peut imaginer que tout se jouera dans la nuit du 4 au 5 octobre. D’ici là on va beaucoup parler de mercato. Il va animer notre été avec les finales des coupes nationales et la Ligue des champions.”