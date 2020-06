Bruno Mazziotti proche de rejoindre Arsenal (The Athletic)

Au début du mois de juin, on apprenait que le PSG décidait de se séparer d’un de ses kinés, Bruno Mazziotti, pour qui Thiago Silva avait tout fait pour le faire venir à Paris. À l’issue de la saison, il quittera donc le club de la capitale mais ne devrait pas rester sans club. En effet, selon les informations The Athletic, Mazziotti serait proche de rejoindre Arsenal. Chez les Gunners, il retrouverait Edu, directeur technique du club londonien, avec qui il a déjà travaillé dans le passé. Il viendrait remplacer Chris Morgan, qui doit rejoindre dans les prochaines semaines Liverpool.