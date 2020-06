Canovi : “Le PSG ne dépensera pas 100M€ pour Milinkovic-Savic”

Alessandro Canovi, agent de Thiago Motta, suit toujours les affaires qui concernent le PSG. Que ce soit sur TMW ou Le Parisien, il donne son sentiment sur le mercato parisien à venir, dans un contexte de crise économique.

“Le PSG a recruté Mauro Icardi, parce que son option d’achat se terminait le 31 mai et que sinon il fallait repartir de zéro la négociation. Pour la suite, c’est beaucoup plus compliqué, parce que Paris ne connaît pas les dates de la fin de la Ligue des champions et que sept de ses joueurs sont en fin de contrat au 30 juin : Thiago Silva, Cavani, Kurzawa, Meunier, Choupo-Moting, Kouassi et Aouchiche. Il reste beaucoup de questions, commente l’agent. Un latéral pourrait être nécessaire. Milinkovic-Savic à 100 millions ? Le PSG ne le dépensera pas. Il doit aussi penser aux départs à compenser, de Cavani à Thiago Silva, et en tout cas il n’ira pas sur des opérations avec ces chiffres.”