Cavani est vraiment peiné de la façon dont se termine son histoire avec le PSG (L’E)

Après sept saisons sous le maillot du PSG et un titre de meilleur buteur de l’histoire du club (200 buts), Edinson Cavani va quitter le PSG sans jouer les finales de coupes nationales ni le Final 8 de Ligue des Champions à Lisbonne. Ce mercredi soir, l’Equipe fait un point sur les coulisses de cette décision. Le quotidien sportif explique qu’El Matador, pendant le confinement, “à part les programmes d’entraînement que lui envoyait le staff par mails, il ne recevra aucune autre nouvelle du club.” Le 14 juin, Leonardo donne une interview au JDD et indique que l’aventure d’Edinson Cavani au PSG est terminée. L’Equipe explique que le clan Cavani a été prévenu deux jours avant de la sortie de cette interview. “Au cours de cette discussion, il avait ajouté souhaiter que l’avant-centre de 33 ans prolonge malgré tout de deux mois, jusqu’au 31 août, afin de jouer les deux finales de Coupes nationales et le final de la Ligue des champions. « Pour l’image d’Edi, ce serait bien », argumenta Leo.” L‘entourage du numéro 9 parisien demandera quelques jours de réflexion et à une semaine de la reprise, il a fait savoir aux dirigeants parisiens que Cavani n’ira pas au-delà de son contrat.

L’Equipe conclut, citant le clan de fidèle de l’international uruguayen, en indiquant qu’Edinson Cavani “est vraiment peiné que l’histoire se termine de cette façon. Mais, quand bien même il aurait accepté de signer deux mois de plus, il n’aurait même pas pu faire ses adieux puisque les matches devraient avoir lieu à huis clos.” Son avenir, il le voit en Europe pour encore deux ans au moins. Un retour en Italie est envisageable, comme l’Espagne et l’Angleterre.