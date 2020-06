Cavani : “Mon plus beau but ? Celui contre Marseille”

Pour divertir ses supporters durant cette disette de match du PSG, les Rouge & Bleu multiplient les formats sur ses réseaux sociaux. Après Angel Di Maria, c’est Edinson Cavani qui a répondu aux questions du “Quick Fire“. Dans cette pastille, El Matador a été interrogé sur son plus beau but. Et sans surprise, il a parlé de son coup franc salvateur au Vélodrome.

“Je pense qu’il y a en a plusieurs qui ont été de très beaux mais je pense que celui contre Marseille est le plus important, pas seulement pour moi, mais je pense qu’à ce moment du match, pour les fans, il y a de très belles images de célébrations ici à Paris dans les bars. Je pense que c’est quelque chose qui vous laisse un goût particulier, celui qui reste dans la mémoire comme étant le plus beau but.“