Cavani voudrait jouer en Espagne mais pas à n’importe quel prix (MD)

Toujours à Salto, en Uruguay, Edinson Cavani (33 ans) est un des grands absents de la reprise aujourd’hui au camp des Loges et à l’hôpital américain de Neuilly. L’attaquant aux 200 buts au PSG (2013-2020), en fin de contrat le 30 juin, a décidé de ne pas jouer 60 jours de plus avec les Rouge & Bleu malgré un excitant Final 8 à Lisbonne pour privilégier son futur projet, qui selon le Mundo Deportivo n’est pas acté. Le buteur a des pistes en Espagne, en Italie, en Angleterre (Newcastle, Manchester United), aux Etats-Unis (Inter Miami), au Brésil (Flamengo, Palmeiras) et en Argentine (Boca). Sa préférence va à laLiga mais pas à n’importe quel prix sachant qu’il s’agira du dernier gros contrat de sa carrière, rapporte le journal sportif. Le favori étant l’Atlético de Madrid, malgré les accrocs lors des discussions en janvier dernier, sachant qu’il y a toujours eu un lien avec Diego Simeone.

Le journaliste Javier de Leon explique depuis Montevideo qu’Edinson Cavani avait initialement prévu de voyager pour l’Europe ce week-end. Mais il est bien encore en Uruguay et ne partira que dans quelques jours à Paris pour des questions personnelles. Dans la capitale française, l’Uruguayen devra organiser son départ.