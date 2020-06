Cazarre : “Demandez à un supporter du PSG ce qu’il faisait quand Paris a gagné le titre”

Liverpool est redevenu champion d’Angleterre en 2020. Cela après trente ans d’attente chez les fans. Une explosion de joie qui a provoqué des scènes de liesse dans la ville du nord de l’Angleterre et des critiques alors que la Covid-19 court toujours. Ainsi Jürgen Klopp a exhorté les fans des Reds à faire la fête en toute sécurité dans un cadre privé. Des supporters qui attendent depuis très longtemps un trophée spécifique… Julien Cazarre a bien une idée : les fans du PSG prêts à exploser si par hasard la Ligue des champions voulait s’offrir à Paris. Des scènes de liesse équivalentes seraient alors possibles dans la capitale.

“You’ve never won alone, commente Julien Cazarre dans France Football. Voilà… Demandez à un supporter du PSG ce qu’il faisait quand Paris a gagné le titre cette année, il ne pourra même pas vous répondre. Pour l’année dernière non plus d’ailleurs, mais c’est un autre problème. À vaincre sans fêter, on triomphe sans gloire… Vivement la finale de la Ligue des champions.“