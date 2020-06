Cellino (président de Brescia) : “Tonali a dit non au PSG”

La rumeur associant le milieu de terrain de Brescia sous contrat jusqu’en 2021 Sandro Tonali (20 ans) au PSG est apparue ici ou là ces derniers mois. Mais Massimo Cellino, président de Brescia, a éliminé l’hypothèse dans le cadre d’une interview au Corriere dello Sport. La pépite italienne ne veut tout simplement pas franchir les Alpes.

“Nasser le voudrait à Paris, il m’a encore écrit aujourd’hui (hier), mais Sandro Tonali ne veut pas aller en France. Je tombe amoureux de certains joueurs et je ne voudrais jamais les vendre. Construire une belle équipe autour d’eux, c’était mon rêve. Je me rends compte, cependant, que le garçon a des objectifs personnels importants, une famille qui le suit, en particulier sa mère. L’Inter et la Juve sont les destinations qu’il préfère. De Laurentiis m’a offert 40 millions. Mais aujourd’hui je ne traite avec personne. Il reste encore douze matchs à jouer et le garçon doit rester serein”, a déclaré Massimo Cellino dans le journal transalpin.