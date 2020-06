Champions League : Final 8 à Lisbonne du 12 au 23 août (AS)

Dans une semaine, mercredi 17 juin, le Comité exécutif de l’UEFA se réunira pour décider de la fin de saison internationale. Concernant la Champions League, la confédération continentale a son plan, assure le journal sportif AS. Sauf revirement de dernière minute, Lisbonne accueillera un Final 8 avec une finale le 23 août au Estádio da Luz. Le Portugal ayant été peu touché par la pandémie de Covid-19, l’absence de clubs portugais en C1, la fiscalité, et la proximité des stades José Alvalade et Da Luz (moins de deux kilomètres) ont été autant d’atouts pour Lisbonne.

Les huitièmes de finale retour restants seront joués lors du week-end du 8 et 9 août (deux le samedi et deux le dimanche). 48 heures plus tard, les huit qualifiés (dont le PSG) seront attendus à Lisbonne. Le Final 8 composé de 7 matches débutera le 12 août et se tiendra dans les deux stades cités précédemment. Les matches se joueront à huis clos. Pour rappel, il reste encore à jouer en UEFA Champions League quatre huitièmes de finale retour (Juventus / OL, Manchester City / Real Madrid, FC Barcelone / Naples et Bayern / Chelsea) alors que le PSG, le RB Leipzig, l’Atalanta Bergame et l’Atlético de Madrid sont déjà qualifiés pour les quarts de finale de la compétition.