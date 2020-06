Champions League – L’UEFA a lancé un appel d’offres pour un tournoi final d’une dizaine de jours

La finale de la Ligue des champions 2019/2020 devait se jouer le 30 mai à Istanbul. Elle ne s’est pas disputée à cette date, et ce ne sera pas non plus en Turquie. Mardi, l’UEFA, qui fera trancher son Comité exécutif le 17 juin, a envoyé aux associations nationales les documents d’appel d’offres pour le tournoi final de la Ligue des champions, rapporte le journal allemand Bild Zeitung. Et les exigences de l’association européenne de football sont élevées. Car il s’agirait d’un Final 8 (à compter des quarts de finale donc).

Mais la DFB souhaite postuler et présenter la candidature de la ville de Francfort (où joue Kevin Trapp) pour ce tournoi final européen d’une dizaine de jours entre le 8 et le 29 août. En plus de la Commerzbank-Arena, Francfort doit nommer trois autres stades dans un rayon d’environ 100 kilomètres, comme demandé. Mayence et Hoffenheim seraient dans le lot. Voire Wiesbaden pour faire le quatrième. Souci, ces quatre stades sont sur trois Landers différents et l’UEFA ne veut qu’une seule autorité sanitaire responsable de tous les sites. Mais l’Allemagne a déjà montré son savoir-faire avec la reprise de la Bundesliga. Face à l’Allemagne, la Russie et le Portugal pourraient être candidats.