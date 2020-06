Charbonnier : “Le PSG n’est pas une maison de retraite”

Cinq joueurs en fin de contrat au PSG ne se verront pas proposer de prolongation par la direction sportive. Layvin Kurzawa, Thomas Meunier, Eric Maxim Choupo-Moting vont partir fin juin ou fin août, et ce qui fait plus parler : le capitaine Thiago Silva (35 ans) et le meilleur buteur Edinson Cavani (33 ans). C’est une page de l’histoire du club de la capitale qui se tourne donc. Le choix du PSG est logique et cohérent, selon Lionel Charbonnier, ancien gardien de de but de l’AJA devenu consultant.

“Les deux ont fait ce qu’ils ont pu et ont écrit de belles pages du club. Ce sont deux mecs extraordinaires mais stop. Point barre. C’est trop cher. Tu ne peux pas te permettre de les garder comme doublures. Et surtout, le PSG n’est pas une maison de retraite, a déclaré l’ancien portier sur RMC. Edinson Cavani et Thiago Silva vont être de supers numéros un, ailleurs. Il y a d’autres belles équipes. Peut-être pas aussi flamboyante que le PSG mais ils ont encore de beaux jours devant eux. Cavani va encore marquer de beaux buts et Thiago Silva va encore deux ou trois belles années. Mais attention à ne pas faire la saison de trop.”