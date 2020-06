Charbonnier : “Meunier, il embrasse l’écusson du PSG et avant la fin de saison il est barré ?”

Hier, RMC sport rapportait que les discussions pour prolonger de deux mois les contrats des latéraux Thomas Meunier et de Layvin Kurzawa afin de finir la saison au PSG étaient “très difficiles”. Et selon Rolland Courbis, la raison est certainement simple à trouver : “Thomas Meunier et Layvin Kurzawa, ils ont peut-être déjà signé ailleurs… Et Meunier, on sait déjà où : Dortmund“, a commenté le coach sur les ondes.

Une tendance qui consterne Lionel Charbonnier, l’ancien portier de l’AJA devenu consultant pour RMC : “Là où on peut dire si le mec a raison ou non, c’est sur la déontologie, son amour du club. Quand je les ai vus marquer, ils embrassaient le maillot du PSG. Au moins Thomas Meunier, que j’ai toujours défendu. Mais, là le mec il embrasse l’écusson et avant la fin de saison il est barré ? Je suis très con mais moi je ne le ferais pas… Moi ça me dérange que ces deux joueurs fassent la fine bouche et ne prolongent pas pour finir la saison comme il faut avec le PSG ! Je ne comprends pas ! Ce n’est pas normal…”