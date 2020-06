Christophe Dugarry estime que Marquinhos est plus important que Neymar au PSG

Marquinhos est au PSG depuis l’été 2013 et il s’impose année après année comme un leader du groupe, lui qui pourrait devenir le capitaine du PSG la saison prochaine avec le probable départ de Thiago Silva. Pour Christophe Dugarry, le défenseur central est d’ailleurs plus important que Neymar chez les Rouge & Bleu.

“Marquinhos plus important pour l’avenir du PSG que Neymar ? J’ai envie de répondre oui. Il est déjà totalement investi, tu as besoin d’un grand défenseur dans l’équipe. Je pense qu’il fait partie des meilleurs. Il aime le club, il s’investit dans le club, assure Duga dans son émission sur RMC Il a un mental, un caractère. Ce garçon est forcément plus important qu’un garçon au talent peut-être plus important, mais qui n’a qu’une envie : se barrer à chaque mercato. […] Après, il y a la réalité économique. Les gens préféreront payer pour aller voir Neymar plutôt que Marquinhos. C’est sûr que dans mon équipe, si j’ai un Marquinhos, j’y vais tranquillement.“