Cinq Parisiens dans l’équipe type des fans de la Ligue 1

Depuis la fin du mois d’avril, la saison 2019-2020 de Ligue 1 est officiellement stoppée, le classement acté, le PSG titré. Sur son compte twitter, le championnat de France demandait à ses supporters d’élire le onze de l’année. Ce lundi soir, le onze-type a été dévoilé et cinq parisiens y figurent. Juan Bernat et Marquinhos ont leur place en défense en compagnie de Boubacar Kamara (OM) et Hamari Traoré (Rennes). Cette ligne de quatre protège Steve Mandanda (OM). Le milieu est lui composé d’Eduardo Camavinga (Rennes), Angel Di Maria et Dimitri Payet. Enfin, le trio d’attaque se nomme, Kylian Mbappé, Wissam Ben Yedder (Monaco) et Neymar. Certains votes peuvent, comme l’absence de Keylor Navas, clairement le meilleur gardien de Ligue 1.

Le XI de la saison 2019-2020 de Ligue 1 selon les fans : Mandanda – Traoré, Kamara, Marquinhos, Bernat – Di Maria, Camavinga, Payet – Mbappé, Ben Yedder, Neymar