Conférence de presse de l’UEFA à 15h30

Depuis des semaines, les fans de football attendent de savoir avec certitude quel sera le calendrier européen. Et bien c’est pour aujourd’hui. À partir de 15h30, il sera possible de suivre une conférence sur UEFA.com qui officialisera les choix du Comité exécutif. Il y sera question de Champions League, de Ligue Europa, de Women’s Champions League, de l’Euro 2020 en 2021, de la Super Coupe d’Europe, de Youth League, et de la Ligue des champions de futsal. L’ordre du jour sur deux journées comprend également la procédure de tirage au sort des qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et des propositions de modification du Règlement de l’UEFA sur l’octroi de licence aux clubs et le fair-play financier visant à compenser les effets financiers de la crise COVID-19 sur les clubs européens.

Le comité exécutif de l’UEFA devrait valider le Final 8 de Champions League à Lisbonne (Estadio da Luz et José Alvalade) du 12 au 23 août avec des quarts de finale le 12, 13, 14 et 15 août, les demi-finales le 18 et 19 août et la finale le 23 août. Les quatre 8es de finale retour à jouer vont à priori se disputer dans les stades des équipes hôtes comme de coutume (ce sera donc à Turin, Manchester, Munich et Barcelone, les 7 ou 8 août). Concernant les joueuses du PSG elle devrait voir se confirmer ce qui est dans les tuyaux à l’UEFA : un Final 8 au Pays basque espagnol, à San Sebastian (Anoeta) et à Bilbao (ville de la finale), du 21 au 30 août.