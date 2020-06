Corriere di Roma : “Le PSG sur Pellegrini, Pastore demandé à Los Angeles”

Le Corriere di Roma met à sa une ce jeudi : “Le PSG sur Pellegrini. Pastore demandé à Los Angeles”. Concernant l’ancien joueur du PSG, la nouvelle vient en fait d’Espagne. Javier Pastore pourrait avoir un avenir en Major League Soccer. Ces derniers jours, le meneur de jeu de 30 ans aurait été contacté par le Los Angeles Galaxy, sous l’impulsion de l’entraîneur Guillermo Barros Schelotto. Pastore a été l’un des plus gros échecs du marché romaniste en termes de coût/rendement, dit-on de l’autre côté des Alpes. Un départ du Flaco ne serait pas perçu comme un drame. En revanche, les supporters de la Roma craignent pour Lorenzo Pellegrini (23 ans). Sous contrat jusqu’en 2022, Pellegrini souhaiterait rester dans la capitale italienne. Mais il n’y a pas eu d’avancées concernant sa prolongation de contrat, qui comprend aujourd’hui une clause libératoire de 30M€, payable en deux échéances. De quoi provoquer les convoitises du PSG, de Dortmund et de l’Inter. Avec un favori : Paris. Du côté de Leggo on parle de “long adieu” concernant Lorenzo Pellegrini avec ce commentaire : “Il y a le PSG dans son avenir”.