Courbis : “Que Cavani termine comme ça, c’est sûr que c’est regrettable”

L’information a fait l’effet d’une bombe. D’après Marca, l’histoire entre Edinson Cavani et le PSG se terminera bien le 30 juin prochain. Le numéro 9 parisien ne souhaiterait pas prolonger de quelques mois son contrat afin de disputer les finales de coupes nationales et le Final 8 de Ligue des champions avec le maillot des Rouge et Bleu. Un choix qui a choqué de nombreux supporters et observateurs de football. Sur les ondes de RMC Sport, Rolland Courbis a regretté le choix de Cavani. Cependant, le consultant de RMC peut comprendre la décision du Matador en mettant en lumière une possible blessure si l’international uruguayen avait prolongé son contrat au PSG.

“Ce n’est pas évident aussi de prendre certaines décisions. Évidemment que ce Coronavirus a perturbé pas mal de choses et que Cavani termine comme ça, c’est sûr que c’est regrettable. Mais d’un autre côté, il est en train de répondre au fait qu’il est allé au bout de son contrat avec le PSG. En plus de cela, jouer avec le PSG ce Final 8 de Ligue des champions sans vraiment être au PSG, psychologiquement c’est un moyen de se blesser, a déclaré Courbis sur RMC. Une décision différente de sa part sans l’arrêt des compétitions ? Rappelons-nous que Cavani a eu une période difficile avec une blessure. Malheureusement pour lui, cette période coïncidait avec la forme d’Icardi qui mettait but sur but. Et après ça a tourné. Avant le virus, il était à nouveau titulaire. Ce qui n’était pas évident car deux mois avant on pensait que c’était terminé et que Tuchel préférait Icardi.”

Statistiques 2019-2020 d’Edinson Cavani au PSG