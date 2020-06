Courbis révolté par le règlement de la FIFA sur les premiers contrats professionnels

Comme depuis plusieurs années, le PSG va une nouvelle fois perdre deux de ses prometteurs joueurs du centre de formation – Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche – sans que ces derniers ne signent leurs premiers contrats professionnels. Une situation qui révolte Rolland Courbis, qui n’hésite pas à s’en prendre au règlement de la FIFA à ce sujet, qui ne permet pas au club formateur de proposer des contrats professionnels de plus de trois ans.

“Ce qui est choquant, c’est de mettre des règlements aussi cons, qui donnent la possibilité à un footballeur professionnel – qui a quand même une carrière courte – de pouvoir en profiter. […]C’est le PSG, ce club avec des tas et des tas de joueurs dans une région où il y a beaucoup de footballeurs et donc obligatoirement beaucoup de bons footballeurs, assure Courbis sur RMC Moi, que l’on puisse profiter d’un règlement qui a été fait par des cons, je trouve ça tout a fait logique. […]Penchons-nous sur le règlement, essayons de comprendre que quand tu as un club formateur, il faut avoir une certaine reconnaissance ,ok, mais des obligations aussi. Ce règlement est ridicule. On peut faire signer un contrat professionnel de trois ans à un jeune joueur de 16 ou 17 ans. Pour moi, le contrat doit être signé à 18 ans comme cela se faisait à l’époque.“