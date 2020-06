Da Fonseca : “S’il reste cet été, il faut donner le brassard à Neymar”

Après huit ans sous le maillot du PSG, Thiago Silva – en fin de contrat – va quitter les Rouge & Bleu. Avec son phrasé habituel, Omar Da Fonseca a validé le choix des dirigeants parisiens de ne pas prolonger leur futur ex-capitaine. Pour lui, l’international brésilien (35 ans) n’a pas eu un rôle de leader dans certaines rencontres importantes du PSG.

“Parfois, on aurait voulu que Thiago Silva se déguise en Sergio Ramos. Pas en joueur violent mais en homme plus viril, âpre, indique l’Argentin sur BeIN Sports. Des aptitudes que son poste réclame ! Combien de fois contre le Barça, il a mis le cul au point de penalty (sic). J’avais envie qu’il sorte mettre un taquet à Neymar. Cela fait partie du match, quand Paris prend le 4ème, le 5ème but (lors de la Remontada, ndlr). Il faut aussi parler de sa valorisation. Il représente un statut et un salaire. Paris doit avoir une vision à long terme.“

Da Fonseca estime tout de même qu’il est le meilleur défenseur central de l’histoire du PSG. “Meilleur défenseur de l’histoire du PSG ? J’ai envie de dire oui. A qui pourrait-on le comparer ? Mario Yepes ? Alain Roche ? Même si j’aurai toujours cette impression qu’il lui aura manqué quelque chose… Alors évidemment, contre Dijon ou Toulouse, il sublime le match avec ses qualités. Il aurait presque pu jouer numéro 10… Mais je dis oui.”

Omar Da Fonseca a enfin conclut en indiquant qu’il aimerait voir Neymar capitaine la saison prochaine. “Alors, déjà, je veux Marquinhos en défense central et surtout pas milieu de terrain. Le voir en 6, ça me… (il s’arrête). Et Neymar, il veut être capitaine ? S’il reste cet été, il faut lui donner le brassard.“