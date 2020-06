De Jong : “C’était mon rêve de jouer pour Barcelone”

Frenkie de Jong était proche de rejoindre le PSG l’hiver dernier (pour un transfert définitif durant l’été 2019) avant de finalement opter pour le FC Barcelone. L’international néerlandais a une nouvelle fois expliqué son choix de rejoindre l’Espagne plutôt que le PSG ou Manchester City.

“Au début, je n’avais pas l’impression que Barcelone voulait vraiment de moi. Mais ils m’ont dit que j’avais de bonnes chances de devenir titulaire et que c’était vraiment facile pour moi. Il (Bartomeu) a parlé des autres clubs et de Guardiola et a dit que lorsqu’il était à Barcelone, il était incroyable. Il a dit que Guardiola était le meilleur manager, mais il m’a dit « si vous voulez profiter de la vie, vous voulez jouer à Barcelone », se remémore l’ancien de l’Ajax Amsterdam dans une interview accordée à la BBC Radio 5. Parfois, quand je me rends sur le terrain d’entraînement, on voit le temps qu’il fait et on se dit : « J’ai toujours voulu ça quand j’étais enfant, c’est un rêve » – je suis vraiment heureux. C’était mon rêve de jouer pour Barcelone. C’était mon club préféré en dehors des Pays-Bas. Quand ils sont venus et ont montré qu’ils étaient vraiment intéressés, ils ont facilité le choix.“