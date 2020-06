De Jong explique que Bartomeu ne lui a jamais dit “si tu cherches l’argent, va au PSG”

L’hiver dernier (pour un transfert définitif l’été dernier) Frenkie de Jong a très souvent été évoqué dans le viseur du PSG, le milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam étant même proche de rejoindre les Rouge & Bleu. Mais il a finalement opté pour un départ au FC Barcelone. Il y a quelques jours Guillem Balague, journaliste de la BBC et de AS avait expliqué que Josep Maria Bartomeu – président du Barça – avait expliqué à l’international néerlandais que “si tu cherches un coach, va avec Pep Guardiola. Mais il partira de City à un moment donné. Qui sait qui sera le prochain entraîneur. Si tu cherches l’argent, va au PSG, tu seras milliardaire. Mais si tu veux apprécier ta vie pour les 14 prochaines années, va à Barcelone.”

Des propos qui ont été déformés selon Frenkie de Jong, comme il l’a expliqué à la BBC. “Certaines parties sont vraies, le côté sur Guardiola et ses qualités, il (Bartomeu) me l’a bien dit. Sur la question de la vie à Barcelone, de la philosophie etc, c’est également véridique. Il m’a dit ces choses-là. Cependant, pour le PSG ce n’est pas vrai, il ne m’a pas juste dit que c’était qu’une question d’argent.“