De Laurentiis : “Si City, United ou le PSG se présentaient avec 100M€, j’y penserais”

Dans un long entretien accordé au Corriere dello Sport, le président du SSC Napoli Aurelio De Laurentiis a évoqué le mercato et deux dossiers chauds dont un (Kalidou Koulibaly) qui concernait le PSG avant la crise sanitaire. Le patron du club de Serie A communique à sa manière. C’est à dire en exigeant des prix considérables pour mieux valoriser son équipe : “Fabian Ruiz a encore trois ans de contrat, Koulibaly deux. Où est le problème? Si City, United ou le PSG se présentaient avec 100 millions d’euros, j’y penserais, et il est probable qu’ils partiraient si leur volonté était de partir. Une offre de 60M€ je ne la prends pas en considération. Je suis solide, si je voulais à tout prix gagner le Scudetto, je me retrouverais avec 300-400 millions d’euros de dettes. Je regarde autour de moi et je vois des clubs à -500, -600M€, presque un milliard… Moi je ne dois rien à personne.”