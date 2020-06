Degorre : “En gardant Icardi et en libérant Cavani, les dirigeants du PSG règlent un problème de vestiaire”

Dimanche, comme chacun le sait ici, le PSG et Mauro Icardi (27 ans) ont lié leur destin jusqu’en 2024. Damien Degorre, journaliste de L’Equipe, dans une vidéo, s’est exprimé sur le choix de Paris de payer 50M€+8M€ pour le goleador argentin plutôt que de prolonger Edinson Cavani.

“Leonardo a fait le choix de conserver Mauro Icardi -en pleine force de l’âge – parce qu’il est plus jeune qu’Edinson Cavani. Le directeur sportif du PSG a plutôt du mal à prolonger les trentenaires bien avancés. Et puis Icardi c’est plus un joueur de surface, un bon point de fixation aussi. C’est aussi, dans une autre dimension que sportive, un joueur qui ne sera pas dans la même rivalité en termes d’affection vis-à-vis des supporters. La relation entre Neymar, Mbappé et Cavani était biaisée par le fait que Cavani était adoré par le Parc des Princes. Et pour des joueurs qui ont un tel ego c’est compliqué à vivre. Pour eux, c’était injuste d’une certaine manière. En gardant Icardi et en libérant Cavani, les dirigeants du PSG en général, et Leonardo en particulier, règlent un problème de vestiaire. […] Maintenant, je pense qu’un joueur comme Mauro Icardi à 50M€ ce n’est pas une mauvaise affaire.“