Denisot : “Cavani est un des plus grands joueurs de l’histoire du PSG”

Après sept ans de bons et loyaux services, Edinson Cavani n’a pas prolongé son contrat avec le PSG et va donc quitter les Rouge & Bleu sans terminer la saison 2019-2020. El Matador restera à jamais dans l’histoire avec son titre de meilleur buteur (200 buts). Un Cavani qui a créé un lien très fort avec les supporters parisiens assure Michel Denisot.

“Il a créé un lien très fort avec le public, avec les supporters, parce qu’il est authentique, sincère, engagé et généreux. Il a beaucoup de valeur, de charisme, de générosité. Chaque grand joueur est très spécifique mais je le comparerais à Raï, qui était là à 100%, qui s’est attaché au club. Il me fait penser à lui. Il m’a fait vibrer, on est avec lui quand il est sur le terrain, ce n’est pas le cas de tous, assure l’ancien président parisien (1991-1998) dans une interview accordée à France Football. […]Sur cinquante ans, il est compliqué de se limiter à cinq attaquants mais il fait partie des miens, oui. Il est un des plus grands joueurs de l’histoire du PSG et de ceux qui resteront dans le cœur du public, c’est un lien très important. Son départ ne change rien. Il respecte son contrat. J’avais seulement rêvé qu’il marquerait à la 119e minute le but de la victoire en finale de la Ligue des champions.”