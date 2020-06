Départ de Kouassi du PSG : Courbis souhaite un changement de règlement

“Ils sont en fin de contrat et il y a un vrai risque de les perdre. On a fait des efforts et donné des possibilités de jouer, mais le fait est qu’ils n’ont toujours pas signé. Le règlement est cruel. Dans le cadre actuel, avec des contrats aspirants ou pro limités à trois ans, les jeunes qu’on forme ont la possibilité d’être libres de s’engager à l’étranger à 18-19 ans, à l’âge où ils sont prêts à jouer. C’est terrible pour les clubs car ça nous place dans des situations complexes où on a le choix entre laisser filer ou surpayer. Au PSG, il y a de la concurrence. Donc, à 16-17 ans, c’est difficile de prétendre à une place. Et généralement, comme ils ne jouent pas, ils ne signent pas et s’en vont dans des clubs qui leur font la cour depuis deux ans”, a expliqué Leonardo dans le JDD sur les cas Adil Aouchiche (17 ans) et Tanguy Kouassi (18 ans), libres au 30 juin. Et qui sont proches d’adieux officiels… malgré la volonté du PSG d’en faire des professionnels.

Après le départ du PSG de Tanguy Kouassi, Rolland Courbis espère que ce sera un déclic pour un changement de règle dans la formation des joueurs. “Tanguy Kouassi, tout en étant libre, était dans la catégorie des joueurs que le PSG voulait garder. Et on pouvait penser que c’était presque fait après ce qu’on avait entendu et lu. Quand tu as les possibilités financières du PSG et qu’un joueur polyvalent et intéressant, comme le petit Aouchiche, préfère une autre proposition, c’est regrettable. Cela démontre pour moi ce qui est une injustice catastrophique pour les clubs formateurs. Voir que le règlement ne te permet pas de garder ce joueur là au moins les trois premières années et qu’il peut aller ailleurs pour trois figues, sincèrement ça me fout les boules. Peut-être que du côté du PSG et de Kouassi il y a un problème sportif parce que même s’il y a le départ de Thiago Silva cela ne te garantit pas de jouer avec cet effectif. Le club où il va signer lui a certainement proposé un super contrat et une place de titulaire. Mais ce départ de Kouassi, ça m’emmerde”, a lancé Rolland Courbis sur RMC samedi soir.