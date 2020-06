Des clubs feraient pression pour une Champions League plus tôt en août

Le 17 juin doit être un jour décisif. En effet, le Comité exécutif de l’UEFA décidera des dates et modalités pour finir la Champions League, la Ligue Europa et la Women’s Champions League.

Mais si la tendance était d’exploiter la fin du mois d’août (avec une finale de la Champions League le 29 et le 26 pour l’Europa), de “nombreux clubs importants font pression auprès du CEA pour faire avancer les dates”, rapporte le Mundo Deportivo. Le but étant de gagner un peu de temps par rapport au début de la saison 2020/21. L’idée d’un Final 8 sur un seul site, bien équipé en terrains de haut niveau, semblerait aussi prendre du poids avec une phase finale en une semaine ou dix jours. Ainsi les finales pourraient se jouer plus tôt, le samedi 22 août pour la Champions League. Dans quelle ville ? Instanbul devrait perdre la finale pour des raisons économiques. Diverses villes sont citées comme alternatives : Lisbonne, Munich ou Madrid.

Pour rappel, il reste encore à jouer quatre huitièmes de finale (Juventus / OL, Manchester City / Real Madrid, FC Barcelone / Naples et Bayern / Chelsea) alors que le PSG, le RB Leipzig, l’Atalanta Bergame et l’Atlético de Madrid sont déjà qualifiés pour les quarts de finale de l’UEFA Champions League.