Des finales avec 20.000 spectateurs envisagées

Mercredi, le président de la FFF, Noël Le Graët, parlera par téléphone au Président de la République. Lors de cet entretien avec Emmanuel Macron, divers sujets seront traités. La question des finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue devrait être abordée. Car il va bien falloir disputer les PSG/Saint-Etienne et PSG/Lyon et qui sait, avec du public. Selon RMC Sport, trois jauges sont à l’étude : à huis clos, avec 5.000 personnes ou avec 20.000 spectateurs. Logiquement, le président de la Fédération penche pour la troisième option (un quart du stade de France occupé). D’autant plus que d’ici le samedi 25 juillet et encore plus le 1er août (dates à priori des deux finales), la situation sanitaire pourrait être proche de la normale. Selon le média sportif, il n’est pas exclu non plus de décaler les finales au vendredi car le samedi, à cette époque, est potentiellement synonyme de départ ou de retour de vacances.

Là encore, le comité exécutif de l’UEFA qui se réunira les 17 et 18 juin sera décisif. Ce même jour, Edouard Philippe évoquera la phase 3 du déconfinement. Alors on y verra plus clair sur les dates et conditions d’organisation de ces deux finales. Rien n’empêche de croire qu’on pourra aller au Stade de France au delà des 20.000 spectateurs du meilleur scénario envisagé par la FFF.