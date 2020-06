Di Meco contredit Modric au sujet de Mbappé et son “saut en qualité” en quittant le PSG

Ce matin, dans un long entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, Luka Modric a expliqué que si Kylian Mbappé voulait “faire un saut en qualité“, il devait quitter le PSG et la Ligue 1. Une déclaration que ne valide pas Eric Di Meco, qui estime que le numéro 7 parisien n’aura pas forcément plus de chance de remporter la Ligue des Champions avec le Real Madrid.

“Tout le monde a envie de garder Mbappé. Le message est fort (celui de Leonardo dans le JDD, ndlr) parce qu’il y a deux stars autour desquels tu dois construire (Neymar et Mbappé) et il cite que Mbappé. Vouloir garder ce garçon-là c’est envoyer un message à tes supporters, au vestiaire, assure Di Meco sur RMC. Le championnat peut être un problème pour Mbappé. Mais attention, ils sont capables financièrement de le garder et on sait que le PSG a les moyens de monter une grosse équipe et d’aller peut-être chercher la Ligue des Champions. Qui te dit qu’il a plus de chance de gagner la Ligue des Champions en allant au Real, qui est en phase de transition. […] Le discours (de Leonardo dans le JDD, ndlr) peut plaire à Mbappé. Tu es un club français, tu as le plus talentueux des Français qui est jeune en plus (21 ans).“