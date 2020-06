Diallo ne devrait pas jouer les finales de Coupes (LP)

Ce vendredi, l’Equipe indiquait dans son édition du jour qu’Abdou Diallo avait “subi une intervention il y a une dizaine de jours” au niveau du dos, lui qui a été handicapé par des douleurs dorsales durant la saison 2019-200. Le quotidien sportif indiquant que le défenseur central devrait retrouver le chemin de l’entraînement début juillet. Mais ce soir, le Parisien se montre un peu plus pessimiste en ce qui concerne Diallo. Le quotidien francilien indique que ce type d’intervention nécessite “généralement une indisponibilité d’environ trois mois“. Au sein du PSG, on ne s’attend pas à ce que l’ancien du Borussia Dortmund revienne avant début septembre “au mieux dans la deuxième quinzaine d’août.” Il ratera ainsi les deux finales de Coupes Nationales (Saint-Etienne et Lyon). Sa participation au Final 8 de la Ligue des Champions est aussi compromise conclut le Parisien.