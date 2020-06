Diané : “À chaque que fois qu’on se voit avec le Cheikh Tamim, on parle du match à Sochaux”

Depuis l’arrivée de QSI, le PSG domine la Ligue 1 et rafle pratiquement tous les titres hexagonaux chaque année. Mais son destin aurait pu être tout autre si Amara Diané n’avait pas inscrit son doublé sur la pelouse de Sochaux le 17 mai 2008 (1-2) qui a permis de sauver le PSG de la relégation. Invité de l’émission Rothen Régale sur RMC, Diané a expliqué n’avoir jamais rencontré Nasser al Khelaïfi ni eu un coup de fil de sa part.

“Je n’ai jamais rencontré ou discuté avec Nasser al Khelaïfi mais j’ai rencontré le prince, Cheikh Tamim. À chaque que fois qu’on se voit, on en parle. Je le répète, Nasser al Khelaïfi je ne le connais pas, on ne sait jamais vu, on n’a jamais eu à discuter. J’ai quitté le Parc en 2008 et depuis, je n’y ai jamais mis les pieds là-bas. Mais les supporters, je sais, il n’y a rien à dire.“