Diani : “La compétition me manque beaucoup”

Comme la Ligue 1, la D1 Féminine a définitivement été stoppée, le PSG échouant à trois points de Lyon alors que deux jours après la décision de stopper les matches en raison de la pandémie du Coronavirus, le PSG devait recevoir…Lyon. Kadidiatou Diani, qui s’entraîne depuis deux semaines avec ses coéquipières Marie-Antoinette Katoto et Perle Morroni, est revenu sur cet arrêt prématuré du championnat (alors que le PSG doit encore jouer le Final 8 de Champions League avec son quart de finale contre Arsenal).

“Ce qui me manque le plus ? La compétition me manque beaucoup : le championnat, la Ligue des champions… Il va falloir encore être patients car la reprise n’est pas pour tout de suite, assure Diani dans un entretien accordé à PSG TV. La saison écourtée une source de frustration ? Oui, absolument. Nous avions toutes à cœur de terminer la saison mais malheureusement en raison des conditions sanitaires, il était préférable de stopper. Je pense qu’il s’agissait de la bonne décision mais elle ne nous est évidemment pas favorable et nous sommes déçues car nous n’avons pas pu aller chercher des trophées. Si les choses évoluent positivement, nous aurons peut-être la possibilité de finir la Coupe de France et la Ligue des champions.“