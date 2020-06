Discorde à l’EDS au sujet du dossier Meunier / PSG

Thomas Meunier, en fin de contrat aujourd’hui, peut-il redevenir ponctuellement (en août) un joueur du PSG dans le cadre d’un prêt payant accordé par le Borussia Dortmund ? Cela avec des assurances coûteuses en sus. Le BVB s’est dit ouvert à l’idée. Sur la chaîne L’Equipe il n’y a pas eu de consensus sur le sujet.

Didier Roustan : “C’est correct de la part de Dortmund. C’est normal qu’il y ait une assurance. Imaginez qu’il se blesse. Eux, ça ne doit pas trop les enchanter. C’est correct, c’est bien de leur part, ça devrait se faire sauf si Meunier ne veut pas. […] Après, il y a le fait qu’il a dit qu’il n’y avait rien avec Dortmund et il signe à Dortmund. Pourquoi pas. Le carton jaune qu’il prend là-bas peut prêter à confusion. Mais je ne pense pas…”

Sébastien Tarrago : “Il faut y aller ! C’est une catastrophe actuellement côté droit au PSG ! La seule solution c’est celle-ci avec Meunier parce que vous ne pouvez pas recruter pour les finales des coupes et les quarts de finales, voire demies et finale de la Ligue des champions. A droite, il y a un trou considérable au PSG. Ce serait fantastique si cette solution pouvait aboutir.”

Ludovic Obraniak : “Moi je n’ai pas aimé la façon dont il a quitté le PSG, je n’ai pas aimé ses dernières prestations. Donc non. Je trouve qu’il n’a pas été correct humainement et sportivement. Je suis la position Leonardo. Il est parti. Tu as signé à Dortmund, on passe à autre chose. Je comprends le fait que l’effectif soit amoindri. Mais Leonardo tient à l’image de l’institution.”