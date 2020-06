Djellit : “Ce sera un tournoi final, comme une Coupe du monde”

Un Final 8 à Lisbonne en août pour désigner le champion d’Europe, c’est aujourd’hui la tendance à l’UEFA (voir ici). Les 17 et 18 juin, le Comité exécutif décidera. Et si certains râlent à l’idée d’un tournoi final à élimination directe, Nabil Djellit, journaliste de France Football, estime que c’est déjà bon à prendre en cette année perturbée par la pandémie de Covid-19.

“Je suis content qu’on puisse finir la Ligue des champions. Ce ne sera pas le spectacle attendu mais la situation est spéciale. Le remaniement est exceptionnel et on trouvera toujours des réserves. Ça revient au débat qu’on avait eu avec la Ligue 1 : on arrête tout ou on s’adapte ? Moi je préfère qu’on s’adapte. On ne peut pas faire autrement. Après, on peut dire que c’est pour le fric. Mais il y a beaucoup de gens qui ont hâte de voir la Ligue des champions. Les supporters seront devant leur télé, et contents. On pourra toujours parler de légitimité. On pourra le faire aussi avec la NBA parce qu’ils vont faire pareil, ils vont tous aller à Disneyland. Cela n’aura pas la même saveur mais qu’est-ce qu’on peut proposer d’autre ? Ce sera un tournoi final, comme une Coupe du monde”, a commenté le journaliste sur Europe 1.

Pour rappel, il reste encore à jouer en UEFA Champions League quatre huitièmes de finale retour (Juventus / OL, Manchester City / Real Madrid, FC Barcelone / Naples et Bayern / Chelsea) alors que le PSG, le RB Leipzig, l’Atalanta Bergame et l’Atlético de Madrid sont déjà qualifiés pour les quarts de finale.