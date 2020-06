Djellit : “Si Tuchel n’atteint pas une demi-finale, c’est le pire entraîneur de l’ère QSI”

Thomas Tuchel est sous contrat jusqu’en 2021 avec le PSG. Aujourd’hui il n’est pas question d’étirer son bail au delà de cette échéance. Et c’est logique selon le journaliste de France Football, Nabil Djellit.

“Prolonger Tuchel ? J’attends le bulletin de notes, j’attends la Ligue des champions pour voir s’il passe le cap des quarts de finale. Si j’ai été séduit par son entrée, je suis très déçu, a commenté Nabil Djellit dans l’EDS. S’il n’atteint pas une demi-finale de la Champions League, c’est le pire entraîneur de l’ère qatarienne. Pire encore qu’Unai Emery qui était tombé face au Barça et face au Real. La saison dernière il s’est fait éliminer par un petit Manchester et il a perdu les deux coupes nationales. Je ne vois pas pourquoi on devrait proposer à Tuchel une prolongation de contrat… On en reparlera après la Ligue des champions. Dans n’importe quel grand club, un coach éliminé par les U19 de Manchester United ce serait fait virer ! C’est comme ça, un entraîneur est tributaire de ses résultats. Et puis on ne sait pas ce qu’il se passe dans sa tête. Peut-être que Tuchel ne s’imagine pas ad vitam eternam au PSG. Il conserve notamment une énorme cote en Allemagne.“