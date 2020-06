Dodô confirme des discussions avec le Bayern et le PSG

Pour prendre la succession de Thomas Meunier, le PSG pense-t-il faire Dodô ? Le latéral droit de 21 ans (et d’1m66), international Espoirs brésilien, sous contrat jusqu’en 2022 avec le Shakhtar Donetsk, a confirmé sur Globo Esporte discuter avec le Bayern Munich et le PSG. Une exposition qui lui permettrait de disputer le Mondial 2022 au Qatar avec la Seleção.

“Je suis très heureux de ces intérêts, ce sont deux des meilleurs clubs européens. Je lis des articles à ce sujet. Mes agents me transmettent les infos, même si je ne veux pas me laisser perturber. Je dois le respect au Shakhtar. C’est parce que je fais un bon travail dans mon club. Je laisse mes agents gérer ça. On a encore l’Europa League à jouer, je dois tout donner avec le Shakhtar, a déclaré Dodô (propos traduits par Foot Mercato). Ce sont des grands clubs, des géants en Europe. Je crois qu’il n’y aurait pas de mauvais choix. Ce serait super de rejoindre un d’eux.” Dodô avait été payé 2M€ par le Shakhtar en 2018.