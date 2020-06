Domenech : “En France, il n’y a que le PSG qui se fait critiquer en permanence !”

Raymond Domenech, ancien sélectionneur de l’équipe de France, estime que le PSG est victime d’un “bashing” permanent dans l’Hexagone et que Leonardo, son directeur sportif, a raison d’avoir ce sentiment là.

“On est trop sévère avec le PSG. C’est presque du dépit amoureux. On voudrait qu’ils gagnent tout. On leur en veut parce qu’ils ont les moyens, parce qu’il y a le Qatar. Donc ils n’ont pas le droit de commettre une erreur. Si on compare avec les autres grands clubs européens, ils ont eu aussi des trous d’air. Il n’y a pas ce bashing permanent. Nous, c’est la France contre Paris aussi. Tout ce qui est parisien est forcément critiquable… En France, il n’y a que Paris qui est tout seul et qui se fait critiquer en permanence parce qu’ils ont des moyens supérieurs aux autres !“, a déclaré Raymond Domenech dans l’EDS.