Domenech : “Le PSG n’avait qu’à se battre au lieu d’abandonner Aulas…”

820.000 euros en brut par mois, ce serait le salaire moyen au PSG. 206.3M€ c’est le manque à gagner estimé à cause de la crise sanitaire rien que pour le PSG. Logiquement, le club francilien a demandé à ses joueurs de faire un effort salarial pour passer cette mauvaise période. Il n’est pas venu. Et Raymond Domenech donne entièrement raison aux joueurs.

“Je ne vois pas comment on peut trouver anormal que des joueurs, même s’ils gagnent beaucoup, ne veuillent pas aider le Qatar a bien vivre. En plus il y a quelques joueurs en fin de contrat. Et on oublie qu’ils ont quand même eu du chômage partiel. Ils ont donc fait des efforts et ils ont accepté de reporter une partie des salaires jusqu’au moment où ça ira bien. Sans parler des dons. Pour moi, c’est évident, les joueurs ont bien fait”, a commenté l’ancien sélectionneur lors de l’EDS. “Le manque à gagner de 206M€ ? Le PSG n’avait qu’à se battre pour que le championnat ne s’arrête pas ! Au lieu d’abandonner Aulas…”