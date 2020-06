Domenech : “Que Thiago Silva et Cavani s’en aillent le 30 juin”

Thiago Silva rentre la semaine prochaine à Paris. Le capitaine et défenseur central de 35 ans reprendra l’entraînement à compter du 22 juin même si le 30 juin son contrat avec le PSG s’achève. Il faudra un avenant de deux mois pour que O Monstro poursuive et joue le Final 8 de Champions League du 12 au 23 août. Selon son agent, Paulo Tonietto, Thiago Silva ira bien jusqu’au bout de la saison avec le PSG. Le cas de figure devrait être identique avec Edinson Cavani. Mais pour Raymond Domenech, le PSG peut très bien se passer des deux cadres car il ne s’agît que d’un mini-tournoi sous la forme d’un Final 8.

“Les joueurs de l’effectif dépassent les clans, ils ont une coupe d’Europe à jouer et ils peuvent la gagner. La scission peut se créer avec les dirigeants, l’entraîneur, s’ils ne font rien pour conserver les joueurs en fin de contrat au 30 juin alors qu’il s’agît de trois matches sur un seul mois, en août. Mais il faut que les joueurs en fin de contrat acceptent de prolonger deux mois car ils seront libres le 30 juin et peuvent s’en aller. Faut-il conserver en priorité Cavani ou Thiago Silva ? Moi je dirais le Brésilien car Cavani est plus remplaçable, il y a des attaquants. On parle de trois matches seulement, si vous perdez un défenseur central, il faut se réorganiser, peut-être mettre un jeune, c’est délicat... On parle des matches couperets. Je pense qu’il vaut mieux avoir Thiago Silva que Cavani. Mais de toute façon, ça dépendra des joueurs. Ils peuvent dire le 30 juin j’arrête”, a commenté l’ancien sélectionneur des Bleus lors de l’EDS. “Mais mon point de vue, c’est que la question est bâtarde. Ils sont en fin de contrat. La saison prochaine elle commence là. Et si on incorpore Thiago Silva et Cavani juste pour finir la Champions League, quelque part on bloque un élan, un mécanisme. Pour moi, les deux, qu’ils s’en aillent… Je ne vois pas pourquoi il y a un débat pour les garder. On parle de trois matches de Coupe d’Europe maximum ! Pas besoin d’avoir 50 joueurs.”