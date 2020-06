Draxler ne compte pas quitter le PSG cet été et veut aller au bout de son contrat

Les histoires de joueurs en fin de contrat au PSG devraient se renouveler prochainement avec la nouvelle vague, ceux qui arrivent au terme de leur engagement en juin 2021. On trouve dans cette fournée Angel Di Maria, Juan Bernat, Julian Draxler, Jesé, Loïc Mbe Soh et Marcin Bulka. Des cas très divers et variés.

Au sujet de Julian Draxler (26 ans), le journal Sport Bild dévoile les intentions de l’Allemand : rester à Paris malgré le fait qu’il occupe une place de moins en moins importante dans l’équipe au fil des saisons. Mais l’international allemand entend bien attaquer la prochaine saison avec le PSG. D’ailleurs, durant la parenthèse provoquée par la pandémie de Covid-19, Julian Draxler a travaillé avec des spécialistes sur sa condition physique pour être désormais au plus haut niveau. Et si dans un an il devait quitter le PSG sans avoir prolongé d’ici là, alors, libre, il pourra signer un contrat ailleurs riche en millions. Tel est le plan de carrière de l’Allemand.