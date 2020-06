Ducrocq et la question du meilleur 9 de l’histoire du PSG

Alors que le PSG commence à célébrer ses 50 ans et qu’Edinson Cavani part du club avec 200 buts au compteur, il a été demandé à Pierre Ducrocq qui avait été le meilleur avant-centre de l’histoire des Rouge & Bleu. Pour l’ancien milieu de terrain un trio se distingue quant à la trace laissée au club. “Est-ce qu’on place Cavani dans l’équipe-type de l’histoire du PSG ? Ouais, mais c’est dur… En 9, il y a Ibra, ça dépend ce qu’on prend comme critères. Si on va au delà des compétences pures, Cavani et Pauleta qui sont un peu devant Weah pour l’histoire qu’ils ont crée. Ce serait le podium des n°9 au PSG”, a commenté Pierre Ducrocq sur RMC.