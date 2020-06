Ducrocq : “On ne peut pas dire que le PSG n’ait pas respecté Cavani et Silva”

C’est en meilleur buteur de l’histoire du PSG qu’Edinson Cavani (33 ans) va quitter Paris dans quelques semaines. Pierre Ducrocq estime que tout est bien qui finit bien après un cycle réussi. Le Matador va quitter le PSG par la grande porte, et c’est bien ainsi, juge l’ex milieu de terrain. C’était sur RMC. “J’aime ce que Cavani représente. Ce n’est pas le pousser dehors, il est en fin de contrat, il y a une page qui se tourne. Comme Thiago Silva il a fait son temps au PSG. A un moment donné, ce n’est pas parce que ce sont de bons joueurs et de bons mecs qui ont une histoire très forte avec le club, qu’il faut les prolonger. Ils coûtent cher en salaire. Il n’y a pas que les transferts, la masse salariale n’est pas anodine aussi. On ne peut pas dire que le PSG n’ait pas respecté ces joueurs. La page se tourne. Il faut évoluer et avancer.“