Ducrocq sur un prêt de Meunier : “Vas-y avec qui tu veux mais pas de ça s’il te plait !”

Le Borussia Dortmund qui est ouvert à une location de Thomas Meunier au PSG sous la forme d’un prêt payant dans le cadre du Final 8 de Champions League à Lisbonne du 12 au 23 août ? Ce n’est même pas une option au PSG, a assuré l’ancien milieu de terrain du club Pierre Ducrocq sur RMC.

“Je suis persuadé que le PSG ne veut pas de ça et qu’il a déjà fait une croix sur Thomas Meunier. Ce n’est pas possible. Pas de latéral droit pour le Final 8 ? Vas-y avec qui tu veux mais pas de ça s’il te plait ! Tu imagines par rapport aux autres joueurs ? Je n’y crois pas une seconde et je ne crois pas que Leonardo veuille le faire. Cela aurait pu se faire mais que si tout avait été discuté en même temps, départ, prêt, etc. dans de bonnes conditions. En plus il y aurait des questions d’assurances…”