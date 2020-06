Dugarry : “J’attends juste qu’Icardi montre un meilleur visage que pendant la deuxième partie de saison”

C’est le sujet qui agite l’actualité du PSG ces derniers jours. Mauro Icardi est officiellement un joueur du PSG jusqu’en juin 2024. Pour Christophe Dugarry, la levée de l’option d’achat par les dirigeants parisiens est une bonne chose. Mais il espère que le numéro 18 parisien montrera un meilleur visage que sur la deuxième partie de saison.

“50 millions d’euros pour Icardi ça me paraît être un bon prix pour un joueur de ce niveau qui enchaîne les buts. […] Contenu de son âge, de son entente avec Neymar, Di Maria et Mbappé qui a été assez impressionnante dès le début, ça me parait un bon choix, note le champion du monde 98 sur RMC. Il a montré beaucoup de très belles choses au début, ça s’est compliqué par la suite. J‘attends juste qu’il montre un meilleur visage que pendant la deuxième partie de saison où cela a été plus compliqué.“