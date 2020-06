Dugarry : “Je ne comprends pas l’attitude d’Edinson Cavani”

C’est le sujet qui fait parler depuis deux jours quand on évoque l’actualité du PSG. Edinson Cavani a décidé de ne pas prolonger son contrat jusqu’à la fin du mois d’août afin de participer aux finales de Coupe de France et Coupe de la Ligue ainsi qu’au Final 8 de la Ligue des Champions. Christophe Dugarry avoue est déçu du choix d’El Matador.

“Le départ de Cavani ? Je trouve que ce n’est pas bien. Il n’a jamais été aussi près de gagner une Ligue des Champions avec le PSG. On a été beaucoup à le défendre parce que je crois qu’il le méritait. On a loué son attitude, son comportement, son investissement, son amour pour le club. […]Même si c’est vrai qu’il n’a pas beaucoup joué, je peux comprendre sa frustration, je trouve que c’est assez inélégant, peste le champion du monde 98 dans son émission Team Duga sur RMC. Venant de lui, ça me surprend. C’est un garçon qui a toujours su faire preuve de beaucoup d’humanité, de respect du collectif, de l’institution. Je trouve ça nul, nul pour lui, nul pour le club parce que c’est le meilleur buteur de l’histoire du club et il n’y aura pas de remerciement, de belle fin d’histoire. Je ne comprends pas son attitude, je ne comprends qu’il souhaite partir comme ça par la petite porte. Je trouve que c’est assez moche. Je lui en veux un petit peu.“